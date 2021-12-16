Канада добавила в санкционный список еще 9 граждан РФ

19:06 24 Март Киев, Украина

Девять российских чиновников попали в "черный" список Канады из-за нарушений прав человека в РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.

Так, в санкционный список включены: глава ФСБ РФ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.



В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. Им запрещен въезд в Канаду. А гражданам Канады запрещено вести с россиянами бизнес.



В Кремле санкции назвали незаконными и пообещали ответ.