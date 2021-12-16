Канада добавила в санкционный список еще 9 граждан РФ

Девять российских чиновников попали в "черный" список Канады из-за нарушений прав человека в РФ.
Об этом говорится в заявлении МИД Канады.
Так, в санкционный список включены: глава ФСБ РФ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.
В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. Им запрещен въезд в Канаду. А гражданам Канады запрещено вести с россиянами бизнес.
В Кремле санкции назвали незаконными и пообещали ответ.
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