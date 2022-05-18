Канада: 79-летний миллиардер обвиняется в изнасилованиях

12:12 16 декабря Киев, Украина

Полиция Канады арестовала 79-летнего миллиардера Питера Найгарда по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми.

В течение 25 лет он насиловал и эксплуатировал женщин, в том числе и несовершеннолетних. Об этом сообщает DW.

"79-летний финско-канадский миллиардер Питер Найгард был задержан в Канаде по запросу США, где его обвиняют в домогательствах и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Соответствующая информация появилась во вторник, 15 декабря, на сайте Министерства юстиции США. Его жертвами могли стать десятки людей, а преступления совершались в США, Канаде и на Багамских островах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия, говорится в обвинительном заключении.

"Найгард выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и фальшивых карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Кроме того, его обвиняют в изнасиловании своих жертв и принуждению к употреблению наркотиков", - добавили в СМИ.

Указывается, что рожденный в Хельсинки Найгард основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды в 1967 году, а уже в 1978 году она вышла на американский рынок. В 2020 году компания фактически прекратила существование из-за обвинений Найгарда в изнасилованиях, сам он был признан банкротом.