Камбоджа не имеет возможности оказать военную поддержку Украине

09:48 27 января Киев, Украина





Об этом в четверг, 26 января, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, пишет Khmer Times.



В то же время, он отметил, что страна может также научить искать и уничтожать мины представителей россии. Власти Камбоджи заявили, что страна не имеет возможности оказать военную поддержку Украине, но готово предоставить обучение для саперов.Об этом в четверг, 26 января, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, пишет Khmer Times.В то же время, он отметил, что страна может также научить искать и уничтожать мины представителей россии.

Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет такой возможности", - сказал Хун Сен.

Премьер Камбоджи добавил, что страна не отсылала в Украину ни военных, ни специалистов по разминированию, а оказанная помощь "является чисто гуманитарным актом, поскольку мы также являемся страной, которая пострадала от наземных мин и боеприпасов".