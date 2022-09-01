Какие страны из G20 отказались от санкций против россии (список)

Спустя почти полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину лишь половина стран G20 ввели санкции против страны-агрессора. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Как сообщает издание, большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции россии и ее президента Владимира путина.
Не поддержали санкции:
- Бразилия,
- Китай,
- Индонезия,
- ЮАР,
- Индия,
- Турция,
- Саудовская Аравия,
- Аргентина.
Как заявил по итогам саммита Большой двадцатки в июле 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны, но, когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого.
После саммита Япония заявила, что возьмется за страны G20, которые не рискнули вводить санкции против рф.
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