Какие страны из G20 отказались от санкций против россии (список)

08:50 06 августа Киев, Украина

Спустя почти полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину лишь половина стран G20 ввели санкции против страны-агрессора. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как сообщает издание, большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции россии и ее президента Владимира путина.

Не поддержали санкции:

  • Бразилия,
  • Китай,
  • Индонезия,
  • ЮАР,
  • Индия,
  • Турция,
  • Саудовская Аравия,
  • Аргентина.
Инфографика Bloomberg

Как заявил по итогам саммита Большой двадцатки в июле 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны, но, когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого.

После саммита Япония заявила, что возьмется за страны G20, которые не рискнули вводить санкции против рф.