Какие потери российской армии в Украине назвали российские СМИ

11:32 01 октября Киев, Украина

Согласно последним данным Генштаба ВСУ в российско-украинской войне погибли не менее 278 570 российских солдат. Военное командование рф скрывает эти потери и всячески их занижает.

Радио Свобода опубликовало данные, которые смогли выяснить российские журналисты. По их информации с начала полномасштабного вторжения россии в Украину на войне погибли по меньшей мере 33 236 российских военных, из них 3836 тех, кто был мобилизован.

Сообщается, что подсчет журналисты вели, опираясь на открытые данные, которые можно было получить из сообщений властей, опубликованных некрологов в газетах, заявлений родственников и знакомых погибших, рассказывающих о смерти близких в соцсетях.

Сообщается, что потери армии рф возросли после начала украинского контрнаступления.

"По этим данным, с начала украинского контрнаступления в июле 2023 года погибли по меньшей мере 2448 российских военных, в том числе 234 офицера, включая двух генералов и 11 полковников", - пишут расследователи.

Они акцентируют, что в последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли лишь в первые месяцы вторжения в Украину.

"Каждый третий погибший при отражении контрнаступления ВСУ был мобилизованным - 681 из 2448 установленных погибших. Всего же с февраля 2022 года на войне в Украине погибли 3863 мобилизованных. Каждый пятый из них выжил на фронте менее двух месяцев, 60% с 1 января 2023 года", - поделились статистикой исследователи.

Отмечается, что наибольшие потери среди завербованных на войну российских заключенных. Журналисты смогли установить имена 6215 осужденных, погибших на фронте по состоянию на 29 сентября 2023 года. При этом более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

За время украинского контрнаступления российские десантники потеряли по меньшей мере 209 бойцов, отряды спецназа Минобороны - 23 человека, отряды морской пехоты - 60 человек.

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске так называемых "ЛДНРовцев", давно не выходящих на связь, журналисты пришли к выводу, что до конца сентября могли погибнуть до 20 тысяч военных самопровозглашенных "республик" Донбасса.

Журналисты отмечают, что приведенные цифры учитывают только те случаи, когда гибель публично подтверждена и когда можно установить статус воевавшего.

Отмечается, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше.

Министерство обороны россии последний раз отчитывалось об общем количестве потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще трижды, подтвердив потерю еще 162 человек.

В июне этого года стало известно, что Минобороны рф обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи о погибших бойцах. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии.

По состоянию на 29 сентября максимальное количество погибших военных из региона назвали власти и СМИ Краснодарского края - 1259.

Напомним, 4 августа путин подписал указ о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Верхний предел призывного возраста сдвинется с нынешних 27 до 30 лет, нижний останется на прежнем уровне - 18 лет.

Как сообщалось, президент рф поручил бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнер заняться формированием добровольческих подразделений для войны против Украины.