В Красноярске Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в железнодорожном вагоне создала экспозицию, посвященную истории и
современности службы конвоирования в россии.
Теперь российские дети смогут увиидеть вагон, который перевозил более 200 тысяч заключённых, где они замерзали, умирали от голода и
отсутствия медицинской помощи или были забиты вертухаями.
В торжественной церемонии поучаствовал поп, освятивший транспортное средство пыток, а закончила пир расстрельная бригада, выпустившая залп в воздух, с надеждой на то, что совсем скоро пули будут тратиться не на холостые выстрелы, а на заключенных, как и раньше.
На все про все ушло более полутора миллионов рублей.
Новости культуры, которые заслужила россия.
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