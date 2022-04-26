16:48 26 апреля Киев, Украина

В Красноярске Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в железнодорожном вагоне создала экспозицию, посвященную истории и

современности службы конвоирования в россии.

Теперь российские дети смогут увиидеть вагон, который перевозил более 200 тысяч заключённых, где они замерзали, умирали от голода и

отсутствия медицинской помощи или были забиты вертухаями.

В торжественной церемонии поучаствовал поп, освятивший транспортное средство пыток, а закончила пир расстрельная бригада, выпустившая залп в воздух, с надеждой на то, что совсем скоро пули будут тратиться не на холостые выстрелы, а на заключенных, как и раньше.

На все про все ушло более полутора миллионов рублей.

«Создать данную экспозицию было решено в целях сохранения традиций, дальнейшего совершенствования служебной деятельности и повышения престижа службы в специальных подразделениях по конвоированию», - заявил представитель ФСИН на открытии.

Новости культуры, которые заслужила россия.