«Какая страна, такие и музеи»: в россии открыли вагон-музей конвоирования

16:48 26 апреля Киев, Украина

В Красноярске Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в железнодорожном вагоне создала экспозицию, посвященную истории и
современности службы конвоирования в россии. 
 
Теперь российские дети смогут увиидеть вагон, который перевозил более 200 тысяч заключённых, где они замерзали, умирали от голода и
отсутствия медицинской помощи или были забиты вертухаями.
В торжественной церемонии поучаствовал поп, освятивший транспортное средство пыток, а закончила пир расстрельная бригада, выпустившая залп в воздух, с надеждой на то, что совсем скоро пули будут тратиться не на холостые выстрелы, а на заключенных, как и раньше.
 
На все про все ушло более полутора миллионов рублей.
«Создать данную экспозицию было решено в целях сохранения традиций, дальнейшего совершенствования служебной деятельности и повышения престижа службы в специальных подразделениях по конвоированию», - заявил представитель ФСИН на открытии. 
Новости культуры, которые заслужила россия.