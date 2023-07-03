Как выглядит сейчас Михаил Саакашвили: опубликованы шокирующие фото

17:30 03 июля Киев, Украина

Не смотря на многочисленные предложения лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в зарубежных клиниках, власти Грузии отказываются выпустить его из страны. Сейчас Саакашвили проходит лечение в грузинской клинике Вивамед.

Впервые после долгого молчания 3 июля гражданин Украины Михаил Саакашвили присутствовал на заседании суда с помощью видеосвязи. Его вид потряс многих. Фото того, как сейчас выглядит политик, опубликовал местный ресурс Mtavari.

Скриншоты с прямой трансляции также обнародовала на странице в Facebook бывшая пресс-секретарь политика Дарья Чиж.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", - процитировала она слова Саакашвили.

Политик еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.

Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный экс-президент, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса вес Саакашвили составил 120 кг.

Напомним, в 2018 году экс-президента Грузии на родине заочно приговорили к шести годам заключения. Накануне местных выборов 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, где его сразу задержали и доставили в тюрьму. После этого политик объявил голодовку и назвал себя "политическим заключенным". Против Саакашвили открыли новое дело – незаконное пересечение грузинской границы.

В марте текущего года Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы. В феврале на апелляционном процессе было заслушано утверждение независимого эксперта о том, что политика была отравлена во время пребывания в тюрьме. Грузинские власти исключают эту возможность и не позволяют перевести его на лечение в Европу.

В июне любимая Саакашвили, народная депутат Елизавета Ясько, сообщила о рождении ребенка.