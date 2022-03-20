Как украинские активисты становятся голосом демократии в Европе

10:39 20 марта Киев, Украина





Во втором по размеру городе Гетеборг уже 4 недели подряд проходят акции благодаря представительнице украинской диаспоры Виктории Карсин и другим. Диапазон месседжей всеобъемлющий: от призывов прекратить войну – репрессивную, техническую, информационную, оказание помощи – гуманитарной, медицинской, убежищ для беженцев, отправки добровольцев в Украину, до обращений политического характера – просьба предоставить Украине системы ПВО, призыв к компаниям прекратить финансирование. привлечь международное внимание к проблеме ядерного терроризма России на оккупированных украинских объектах.

Украинские экспаты в Швеции и неравнодушные шведы демонстрируют, что главными ценностями европейского сообщества есть демократия и развитие. С первых дней войны в Украине представители украинской общины вышли на улицы городов, чтобы призвать к прекращению войны и помощи Украине. В то время, когда в России митинги воспринимаются как акт неповиновения цензуре и приравниваются к преступным действиям, в ЕС это действенный инструмент коммуникации между различными слоями общества и с властью.Во втором по размеру городе Гетеборг уже 4 недели подряд проходят акции благодаря представительнице украинской диаспоры Виктории Карсин и другим. Диапазон месседжей всеобъемлющий: от призывов прекратить войну – репрессивную, техническую, информационную, оказание помощи – гуманитарной, медицинской, убежищ для беженцев, отправки добровольцев в Украину, до обращений политического характера – просьба предоставить Украине системы ПВО, призыв к компаниям прекратить финансирование. привлечь международное внимание к проблеме ядерного терроризма России на оккупированных украинских объектах.

Впечатляет то, что пыл активистов не угасает, а наоборот – привлекает все больше внимания. Очередную акцию 19 марта отметили своим присутствием не только представители диаспоры: к ним присоединились политики от демократической, социал-демократической, христианской демократической, экологической партий, организации Greenpeace, компании Volvo, популярные исполнители, художники.



Представительница украинского общества заверила, что гибридная агрессия РФ против Европы продолжается уже годами в виде газового шантажа, кибератак, фейковых новостей, беженцев из Сирии и Беларуси. Она предположила, что если бы украинские вооруженные силы не остановили ВС РФ, то они уже двинулись бы дальше на страны Балтии, Польшу, Грузию.

«Если вы все еще думаете, что война в Украине не касается вашей страны, то помните, что сейчас 40 тысяч иностранцев из 52 стран отправились воевать с рашистами. Европа, НАТО, США могут остановить русский фашизм. Нужно только хотеть действовать. Несмотря на потери доходов, многие шведские компании перестали финансировать российский терроризм. Сейчас легче остановить войну, чем потом возобновлять всю Европу, как это было 70 лет назад», – заявила Юлия Карлберг, переехавшая в Швецию из Украины 18 лет назад.





Неожиданным оказалось выступление Александра Дмитриева из РФ. Активист уверяет, что «Путин разрушил будущее России…в своих речах он использует тезисы, придуманные Гитлером в своей «Майн кампф». К сожалению, «денацификация» – это то, в чем нуждается сама Россия, и нам придется проводить ее самим. Я русский, я против войны. Нас достаточно много».



Йохан Бюзер, социал-демократ и глава делегации ОБСЕ заявил, что вместе с коллегами стал свидетелем бомбардировки аэродрома в Яворове. Он отметил, что большинство жертв войны составляют женщины и дети, активно эмигрирующие в Европу. Спикер заявил, что шведский парламент принял единодушное решение оказать помощь всем нуждающимся украинцам.



Таким образом, голос украинцев за границей стал катализатором резонирующих событий внутри Швеции и Европы в целом. Мирные акции способствуют скорейшему прекращению военной агрессии РФ против Украины и восстановлению стабильности по всему континенту.