Как скоро Украина сможет получить от США ракеты ATACMS - СМИ

10:54 09 сентября Киев, Украина

В настоящий момент для Украины очень важно иметь на вооружении такие ракеты дальнего действия, как ATACMS. Этого требует стратегия ВСУ. Поэтому так значимо подтверждение со стороны администрации Байдена запланированной отправки в Украину тактических ракетных систем дальнего действия (ATACMS). Об этом сообщает агентство ABC News.

"Они приближаются", - сообщил источник агентства, имеющий доступ к планам помощи в сфере безопасности.

Чиновник предупредил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены.

В публикации также есть ссылка на другой источник. Он сообщил журналистам, что вопросы передачи Украине этих ракет - "на столе" и, вероятно, они будут включены в будущий пакет помощи в Украине.

Однако, как указывает чиновник, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Аббревиатура ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System. Ее называют американской тактической баллистической ракетой класса земля - земля.

При дальности действия до 190 миль в зависимости от версии ATACMS может позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью имеющихся в настоящее время ракет.

Для того чтобы запустить ракету ATACMS, используют пусковую установку M270 MLRS или HIMARS. Назначение ракет - поражение точечных целей противника.

Дальность ракеты: 165 км - ATACMS MGM-140A; 300 км - MGM-140B; 140 км - MGM-164A; 270 км - MGM-168A.

Как мы уже писали, президент США Джозеф Байден заявил, что он пока еще раздумывает над вопросом передавать ли Украине ракеты ATACMS.

Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал передать Украине ATACMS.