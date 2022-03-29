Как проходят выборы в США

18:00 03 ноября Киев, Украина

Сегодня во всех штатах Америки проходят выборы президента. Однако, ведущие политологи США имеют очень веские опасения относительно мирной передачи власти Дональдом Трампом, в случае его проигрыша. Последние несколько месяцев действующий президент Штатов критически высказывался о "почтовом" голосовании.



На досрочных выборах проголосовали уже почти 100 миллионов американцев. Прогнозы в отношении того, кто станет новым главой Белого дома, на стороне Байдена — согласно The Economist, у него есть 95%-й шанс стать президентом.



Хотя обычно победитель выборов становится известен уже в день голосования, в 2020 году подсчет голосов займет больше времени, говорят аналитики, поскольку из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте, особенно сторонники демократов.



Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.



