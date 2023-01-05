Как Китай помогает путину вести войну в Украине

08:10 05 января Киев, Украина





Об этом рассказал Девид Гардас, участник проекта аналитического центра Sinopsis, занимающегося обзором событий в Китае. Сотрудничество между россией и Китайской Народной Республикой становится еще более тесным, чем это было раньше, но пока Китай сопротивляется призыву помочь рф непосредственно в Украине.Об этом рассказал Девид Гардас, участник проекта аналитического центра Sinopsis, занимающегося обзором событий в Китае.

"Мы также можем сказать, что россия , безусловно, гораздо отчаяннее в отношениях между двумя странами. Поэтому они очень полагаются на китайскую помощь, когда речь идет о дипломатии, экономике, на продажу фактически всех энергоресурсов в Китай, а также путин упомянул о возможности военного сотрудничества. Эта сфера уже развивается, например, буквально в прошлом месяце две страны провели военно-морские учения вблизи Китая, но пока Китай сопротивляется призыву россии помочь непосредственно в Украине, поэтому они, наверное, не поставляют оружие или системы вооружений непосредственно россии. Все же, например, они дают деньги и предоставляют дипломатическую поддержку, помогающую путину вести войну в Украине", — отметил он.

Что Китай посылает россии

Гардас рассказал, что Китай избегает предоставления оружия и систем, которые можно считать оружием непосредственно россии, потому что они не хотят попасть под санкции так, как рф.

"Но Китай предоставляет некоторые из так называемых технологий двойного назначения, например, передовую электронику, даже программное обеспечение, которое можно использовать для оружия и другие вещи, которые могут быть использованы в военной сфере. Но они, безусловно, не хотят навредить своей репутации на Западе. Хотя обе страны считают Запад своим соперником и огромным конкурентом в геополитической сфере, но Китай очень сильно зависит от западных рынков, если говорить об американском или европейском рынках, то это по меньшей мере в 10 раз больше, чем торговля между россией и Китаем. Поэтому они не могут так просто отпустить этот рынок и подвергнуться санкциям, как это происходит с россией", - добавил он.

Усиление торговли между КНР и рф

Участник проекта аналитического центра Sinopsis отметил, что торговля растет с момента вторжения в Украину российского режима.

"Важнейшим, безусловно, является экспорт энергоресурсов, превзошедший экспорт газа или сырой нефти в Китай. На самом деле россия стала крупнейшим экспортером сырой нефти в Китай в прошлом году и опередила Саудовскую Аравию. Китай получает много энергетических ресурсов для своей промышленности и экономики из россии. И совсем недавно путин уехал в Восточную Сибирь, чтобы открыть одно из новых нефтяных месторождений, которое даст еще больше нефти для китайской промышленности», – пояснил Гардас.

Он также отметил, что важнейшая часть торговли – валюта. По словам аналитика, "Газпром" использует юань, китайскую валюту и рубль, то есть страны просто используют их вместо доллара или евро.

"Все энергоресурсы, поступающие в Китай, затем трансформируются в товары и продукты, которые впоследствии поступают на западные рынки. Пока Китай успешно балансирует между своей позицией по отношению к россии, Украине и Западу. Но если он пойдет на поводу у владимира путина и открыто присоединится к военной поддержке россии он точно не сможет больше полагаться на западные рынки, потому что санкции тогда испортят китайский рынок", — добавляет эксперт.

Он подчеркнул, что Китай уже является более важным партнером для рф, чем Иран, даже несмотря на то, что иранская сторона напрямую поставляет оружие, беспилотники и тому подобное.