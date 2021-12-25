Как готовится мир к очередному Рождеству в условиях пандемии

09:22 25 Декабрь Киев, Украина

Появление нового штамма коронавируса - Omicron ознаменовало еще одно пандемическое Рождество для миллиардов, когда прибытие Санты и долгожданные семейные воссоединения омрачены перспективой новых ограничений Covid.



Праздничные шутки о том, что олени обладают «коллективным иммунитетом», возможно, утомляют, но появление Omicronа означает, что пандемия никуда не делась.



Второй год Второй год подряд карантинные ограничения омрачают ощущение праздника от Сиднея до Севильи.



В Вифлееме владельцы отелей, ожидавшие наплыва туристов, были разочарованы. После почти полной изоляции от пандемии в прошлом году границы Израиля снова закрыты.

В этом году, как и в прошлый раз, полуночная месса в городе в канун Рождества будет зарезервирована для небольшого круга людей только по приглашениям, а празднования в пятницу были крайне сдержанными.



Нидерланды снова находятся в изоляции, в то время как Испания и Италия ввели обязательное ношение масок на открытом воздухе.



А поскольку в четверг в Соединенном Королевстве было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения Covid-19, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил сделать прививку от вакцины в качестве рождественского подарка для родственников.



Во Франции правительство призвало людей делать бустерные уколы всего через три месяца после первоначальных уколов, так как намерено максимально быстро побороть омикрон.



В связи с ростом заболеваемости и новым штаммом, рождественские посиделки будут проще, чем год назад по всему миру.



Большинству австралийцев разрешено путешествовать между штатами во время праздничных каникул впервые за два года, что привносит немного рождественского блеска, несмотря на то, что количество случаев заболевания достигло рекордного уровня.



«Мы все были свидетелями трогательных сцен людей в аэропортах после нескольких месяцев разлуки», - сказал католический архиепископ Сиднея Энтони Фишер в своем рождественском послании.

«В такие мрачные времена Рождество - луч света, лучик надежды».



Папа Франциск также должен доставить традиционную полуночную мессу в сочельник из базилики Святого Петра.



В Штатах крупный авиаперевозчик United отменил 120 рейсов.



