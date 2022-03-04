"Как 1937 год". Реакция мировой общественности на видео с Протасевичем

После показа по белорусскому телевидению так называемого интервью с арестованным после скандальной посадки силовыми структурами самолета Ryanair в Минске журналистом и оппозиционером Романом Протасевичем, в мире поднялась волна возмущения.
В видео Протасевич говорит, что занимался организацией протестов в Беларуси. При этом он раскритиковал одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и заявил об уважении к правящему в республике Александру Лукашенко.
На кадрах можно заметить следы на запястьях задержанного. Родные уверены, что признательные показания Протасевич давал в эфире после пыток и запугивания.
Белорусский правозащитный центр Весна назвал кадры с показаниями Протасевича сделанными под давлением. Сказанное им является "чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы", заявляет руководитель Весны Алесь Беляцкий.
Отец Протасевича заявил, что на молодого человека повлияли с помощью пыток.
Помощник Тихановской Франак Вечерко выразил уверенность в том, что дать признательные показания Протасевич был вынужден под пытками.
Сама Тихановская обратила внимание на следы от наручников на запястьях Протасевича.
Полуторачасовым издевательством над арестованным перед камерами назвал происходившее на экране в посте на Facebook депутат Европарламента от немецкой партии Зеленые Сергей Лагодинский.
Бывший подполковник белорусской милиции, сейчас выступающий от объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, Александр Азаров уверен, что к Протасевичу могли применяться методы и физического, и психического воздействия. Методы белорусских силовиков напоминают 1937 год, подчеркнул Азаров.
Он также отметил, что у него есть точная информация о том, что КГБ Беларуси уже допрашивал Протасевича по поводу его поездки и еще в 2015 году убедился, что речь шла только о репортерской работе.
Тем временем, 4 июня стало известно, что правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.
Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее границами.
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