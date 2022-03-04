"Как 1937 год". Реакция мировой общественности на видео с Протасевичем

После показа по белорусскому телевидению так называемого интервью с арестованным после скандальной посадки силовыми структурами самолета Ryanair в Минске журналистом и оппозиционером Романом Протасевичем, в мире поднялась волна возмущения.

В видео Протасевич говорит, что занимался организацией протестов в Беларуси. При этом он раскритиковал одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и заявил об уважении к правящему в республике Александру Лукашенко.

На кадрах можно заметить следы на запястьях задержанного. Родные уверены, что признательные показания Протасевич давал в эфире после пыток и запугивания.

Белорусский правозащитный центр Весна назвал кадры с показаниями Протасевича сделанными под давлением. Сказанное им является "чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы", заявляет руководитель Весны Алесь Беляцкий.

Отец Протасевича заявил, что на молодого человека повлияли с помощью пыток.

"То, что говорит Роман - это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним", - отметил Дмитрий Протасевич. "Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить", - сказал он.

Помощник Тихановской Франак Вечерко выразил уверенность в том, что дать признательные показания Протасевич был вынужден под пытками.

"Больно видеть эти "признания" Романа Протасевича. Его родители считают, что его пытали. Это - не тот Роман, которого я знаю", - написал Вечерко.

Сама Тихановская обратила внимание на следы от наручников на запястьях Протасевича.

"Нужно понимать, в каких условиях находятся эти люди, они наверняка подвергаются насилию, их пытают. Мы не должны верить словам этих людей, в том числе Романа Протасевича. Нужно понимать, что их заставляют это говорить", - заявила Тихановская.

Полуторачасовым издевательством над арестованным перед камерами назвал происходившее на экране в посте на Facebook депутат Европарламента от немецкой партии Зеленые Сергей Лагодинский.

"Издевательство над Протасевичем показывает, в каком кошмаре находятся все 460 политзаключенных режима. Слова об "уважении" к Лукашенко в последнем интервью особенно "убедительны". Диктатор может гордиться "любовью и уважением" народа", - так прокомментировал последнюю запись с Протасевичем бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Бывший подполковник белорусской милиции, сейчас выступающий от объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, Александр Азаров уверен, что к Протасевичу могли применяться методы и физического, и психического воздействия. Методы белорусских силовиков напоминают 1937 год, подчеркнул Азаров.

"Сейчас, по подтвержденной стопроцентной информации... могут класть людей на пол, избивать резиновой дубинкой, стрелять из незаряженного пистолета в голову, от чего люди могут мочиться, и так далее... А также применяются методы внутрикамерной разработки, то есть если человек не согласился сразу давать показания, он помещается в камеру, к нему подсаживаются определенные лица... Они человека унижают, избивают, "опускают", можно так сказать, после чего он уже готов сделать все, что хочешь, лишь бы его посадили в другое место", - сказал он.

Он также отметил, что у него есть точная информация о том, что КГБ Беларуси уже допрашивал Протасевича по поводу его поездки и еще в 2015 году убедился, что речь шла только о репортерской работе.

Тем временем, 4 июня стало известно, что правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее границами.