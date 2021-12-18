Кадырову присвоено звание генерал-майора
19:23 23 Июль Киев, Украина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
переведен из МВД в Росгвардию и ему присвоено новое воинское звание генерал-майора.
«Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте»,
— сказал Кадыров.
К посту Кадыров прикрепил фото указа № 478 от 22 июля о присвоении ему нового звания.
«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — рассказал глава Чечни
Кадыров признался, что выслушал новость об этом, как и полагается, по стойке смирно.
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