Кадыровцы вошли в приграничные районы Белгородской области рф - ISW

Глава Чечни рамзан кадыров развернул свой спецназ "Ахмат" в приграничных районах Белгородской области. Вероятно, для продолжения поддержки министерства обороны рф.
Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).
15 июня кадыров заявил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотеевка" и "Козинка" Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию россии.
Глава Чечни подчеркнул, что спецназовцы будут работать в тандеме с другими российскими войсками для защиты Белгородщины и жителей других приграничных районов.
Аналитики предполагают, что кадыров намерен показать главе ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, что он сотрудничает с минобороны рф и может разместить свои войска на территории Белгородской области.
Сам пригожин заявлял ранее, что может разместить вагнеровцев на Белгородщине и без разрешения министерства обороны рф.
15 июня кадыров заявил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотеевка" и "Козинка" Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию россии.
Глава Чечни подчеркнул, что спецназовцы будут работать в тандеме с другими российскими войсками для защиты Белгородщины и жителей других приграничных районов.
Аналитики предполагают, что кадыров намерен показать главе ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, что он сотрудничает с минобороны рф и может разместить свои войска на территории Белгородской области.
Сам пригожин заявлял ранее, что может разместить вагнеровцев на Белгородщине и без разрешения министерства обороны рф.
Стоит отметить, что по информации белгородских СМИ со ссылкой на военных, которые «осведомлены о ситуации на границе», известно что «добровольцы из полка "Ахмат" заняли в лучшем случае третьи-пятые эшелоны обороны». По данным СМИ, на первом-втором эшелонах, которые находятся в непосредственной близости к границе, находятся российские срочники.
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