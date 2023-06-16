Кадыровцы вошли в приграничные районы Белгородской области рф - ISW

09:59 16 июня Киев, Украина

Глава Чечни рамзан кадыров развернул свой спецназ "Ахмат" в приграничных районах Белгородской области. Вероятно, для продолжения поддержки министерства обороны рф.





15 июня кадыров заявил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотеевка" и "Козинка" Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию россии.



Глава Чечни подчеркнул, что спецназовцы будут работать в тандеме с другими российскими войсками для защиты Белгородщины и жителей других приграничных районов.



Аналитики предполагают, что кадыров намерен показать главе ЧВК "Вагнера" евгению



Сам пригожин заявлял ранее, что может разместить вагнеровцев на Белгородщине и без разрешения министерства обороны рф. Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).15 июня кадыров заявил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотеевка" и "Козинка" Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию россии.Глава Чечни подчеркнул, что спецназовцы будут работать в тандеме с другими российскими войсками для защиты Белгородщины и жителей других приграничных районов.Аналитики предполагают, что кадыров намерен показать главе ЧВК "Вагнера" евгению пригожину , что он сотрудничает с минобороны рф и может разместить свои войска на территории Белгородской области.Сам пригожин заявлял ранее, что может разместить вагнеровцев на Белгородщине и без разрешения министерства обороны рф.

Стоит отметить, что по информации белгородских СМИ со ссылкой на военных, которые «осведомлены о ситуации на границе», известно что «добровольцы из полка "Ахмат" заняли в лучшем случае третьи-пятые эшелоны обороны». По данным СМИ, на первом-втором эшелонах, которые находятся в непосредственной близости к границе, находятся российские срочники.