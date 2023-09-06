Глава Чечни рамзан кадыров усиленно продвигает роль своих подразделений на войне в Украине, чтобы доказать свою лояльность президенту рф владимиру путину.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В ведомстве напомнили, что 10 августа 2023 г. в интернете лидер Чечни рамзан кадыров отметил усилия чеченского батальона "Восток Ахмат" на участке в районе Орехова в Запорожской области.
В британской разведке отметили, что комментарии кадырова "подчеркнули постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе". Подразделение чеченцев "Восток" официально подчиняется командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе села Роботино.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В ведомстве напомнили, что 10 августа 2023 г. в интернете лидер Чечни рамзан кадыров отметил усилия чеченского батальона "Восток Ахмат" на участке в районе Орехова в Запорожской области.
В британской разведке отметили, что комментарии кадырова "подчеркнули постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе". Подразделение чеченцев "Восток" официально подчиняется командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе села Роботино.
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