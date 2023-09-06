Кадыров усиленно демонстрирует свою лояльность путину — британская разведка

"Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. кадыров, вероятно, усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того чтобы улучшить свою репутацию как лояльного путину", — говорится в отчете.