Кадыров усиленно демонстрирует свою лояльность путину — британская разведка

14:05 15 августа Киев, Украина

Глава Чечни рамзан кадыров усиленно продвигает роль своих подразделений на войне в Украине, чтобы доказать свою лояльность президенту рф владимиру путину.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве напомнили, что 10 августа 2023 г. в интернете лидер Чечни рамзан кадыров отметил усилия чеченского батальона "Восток Ахмат" на участке в районе Орехова в Запорожской области.

В британской разведке отметили, что комментарии кадырова "подчеркнули постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе". Подразделение чеченцев "Восток" официально подчиняется командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе села Роботино.
"Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. кадыров, вероятно, усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того чтобы улучшить свою репутацию как лояльного путину", — говорится в отчете.