17:01 03 октября Киев, Украина





Дон кадыров заявил, что отправляет на войну в Украину своих несовершеннолетних детей: им всего 16, 14 и 15 лет, но верный путинский пехотинец заверяет, что с оружием они умеют обращаться с малых лет и готовы применить свои навыки стрельбы в пустоту на войне.

По мнению кадырова, «несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины».

По его словам, полученные навыки его сыновья готовы применить в Украине и он только приветствует их стремление.

"Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. Их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - заявил кадыров.

Самыми сложными участками для них являются тикток и инстаграм.