Дон кадыров заявил, что отправляет на войну в Украину своих несовершеннолетних детей: им всего 16, 14 и 15 лет, но верный путинский пехотинец заверяет, что с оружием они умеют обращаться с малых лет и готовы применить свои навыки стрельбы в пустоту на войне.
По мнению кадырова, «несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины».
По его словам, полученные навыки его сыновья готовы применить в Украине и он только приветствует их стремление.
Самыми сложными участками для них являются тикток и инстаграм.
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