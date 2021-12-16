Кадыров отреагировал на санкции США. Видео

20:02 21 Июль Киев, Украина

Кадыров решил не оставлять без комментариев санкции США и записал видеоответ, в котором пригласил Помпео посетить его родовое селение в Чечне, где они смогут поговорить о том, кто и какие права нарушает.

"Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой и посмотрим, кто какие права нарушает", – сказал Кадыров.

Стоит отметить, что Кадыров пригласил госсекретаря США в свое родовое селение Ахмат-Юрт, где он сейчас находится.





Кстати, ранее глава Чечни ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США о внесении его в черный список. Опубликованный в своем Telegram-канале снимок Кадыров сопроводил подписью: "Помпео, мы принимаем бой".

Напомним, Рамзан Кадыров обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленсокого "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".