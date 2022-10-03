Кадыров отправил в Украину еще одно подразделение обученных бойцов
08:35 03 октября Киев, Украина
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 2 октября, заявил, что в Украину направляется новое подразделение боевиков, а также планируется послать на фронт еще одно боевое формирование.
"Мы отправили в Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование", - написал он.
При этом он заявил, что те едут воевать с "сатанистами" и "фашистами".
"Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - заявил тот.
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