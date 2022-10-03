Кадыров отправил в Украину еще одно подразделение обученных бойцов

08:35 03 октября Киев, Украина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 2 октября, заявил, что в Украину направляется новое подразделение боевиков, а также планируется послать на фронт еще одно боевое формирование.

"Мы отправили в Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование", - написал он.

При этом он заявил, что те едут воевать с "сатанистами" и "фашистами".