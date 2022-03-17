Кадровые перестановки в ВУЗах Беларуси. Лукашенко уволил трех ректоров

14:24 20 октября Киев, Украина



Об этом сообщает "Пул Первого".



В частности, ректоры изменились в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ), Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Брестском государственном техническом университете (БрГТУ).



Так, новым ректором МГЛУ назначена Наталья Лаптева, которая до этого занимала должность декана факультета немецкого языка. В БГУКИ ректором стала Наталья Карчевская, теперь уже бывший первый заместитель министра культуры, в БрГТУ — экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Александр Баханович. За участие студентов в акциях протестов Александр Лукашенко принял решение уволить трех ректоров высших учебных заведений Беларуси, а на их место назначить новых.Об этом сообщает "Пул Первого".В частности, ректоры изменились в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ), Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Брестском государственном техническом университете (БрГТУ).Так, новым ректором МГЛУ назначена Наталья Лаптева, которая до этого занимала должность декана факультета немецкого языка. В БГУКИ ректором стала Наталья Карчевская, теперь уже бывший первый заместитель министра культуры, в БрГТУ — экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Александр Баханович.



"В последнее время к жизни ВУЗов приковано немало внимания. И, пожалуй, кадровые решения президент принял с целью — навести там порядок", — пишет Telegram-канал.



СМИ пишут, что студенты этих университетов принимали активное участие в масштабных акциях протеста против политики Лукашенко, которые продолжаются в стране с августа 2020 года.