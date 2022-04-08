Кадровые перестановки в Индии: с должности сняли 12 министров

13:45 08 июля Киев, Украина

Продолжающийся рост пандемии и спад экономики стал причиной добровольного ухода с занимаемых должностей 12 министров Индии.

Об этом сообщает BBC в четверг, 8 июля.



"12 членов кабинета министров, включая министров информационных технологий и здравоохранения, ушли в отставку перед перестановками, чтобы уступить место своим коллегам",- сказано в материале.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в свое правительство 36 новых министров с момента его прихода к власти в 2014 году.



При этом в новом правительстве будет 77 министров, хотя раньше их было 52. Кадровые изменения произошли на фоне критики правительства из-за неэффективной борьбы с пандемией и нестабильной экономики.



Среди ушедших в отставку были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.