Кабул: террорист-смертник подорвал себя у посольства рф, есть жертвы

15:06 05 сентября Киев, Украина

В понедельник утром, 5 сентября, у ворот российского посольства в Кабуле (Афганистан) подорвал себя террорист-смертник. По предварительным данным, мужчина взорвал себя, когда стоял в очереди на оформление виз, в момент, когда российский дипломат вышел для оглашения списков.

Об этом пишет Alarabia News.





Инцидент произошел в момент, когда у посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, не менее 20 человек погибли, включая двух сотрудников посольства, еще 11 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в российском МИД заявили, что из-за действий террориста погиб второй секретарь посольства Михаил Шах, а также охранник, который умер в госпитале.