К Земле приближаются 30 тысяч опасных астероидов – NASA

К Земле приближается около 30 тысяч потенциально опасных астероидов. Они находятся в 45 млн км от орбитального пути планеты. Все астероиды отслеживаются Координационным центром Европейского Космического Агентства по околоземным объектам и Центром NASA по изучению объектов.
Об этом сообщает NASA.
При столкновении космического объекта с нашей планетой может угрожать глобальная катастрофа. Поэтому за астероидами следят несколько международных агентств – NEOCC и CNEOS.
50 астероидов имеют ширину более 140 м, космический камень такого размера может уничтожить город. Один астероид также имеет ширину более одного километра, что при столкновении могло бы уничтожить гораздо большую площадь.
Напомним, впервые в истории исследователям удалось изменить движение астероида
При столкновении космического объекта с нашей планетой может угрожать глобальная катастрофа. Поэтому за астероидами следят несколько международных агентств – NEOCC и CNEOS.
50 астероидов имеют ширину более 140 м, космический камень такого размера может уничтожить город. Один астероид также имеет ширину более одного километра, что при столкновении могло бы уничтожить гораздо большую площадь.
Напомним, впервые в истории исследователям удалось изменить движение астероида
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