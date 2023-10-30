К Земле летит "комета Дьявола"

07:59 30 октября Киев, Украина

Массивная комета, прозванная "кометой Дьявола", вдвое превышающая гору Эверест, летит к Земле. Увидеть небесное тело можно будет в апреле 2024 года.

Об этом сообщает Fox News.





По словам астронома, небесное тело можно будет увидеть не потому, что она приблизится к Земле слишком близко, атому, что "комета Дьявола" очень яркая.



По словам Карета, самая яркая для жителей Земли комета станет в следующем году в середине апреля, когда она будет находиться на расстоянии примерно 232 миллионов километров от нашей планеты.



Ученый отмечает, что в апреле 2024 года, вероятно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому желающим понаблюдать за "кометой Дьявола" стоит записать это событие в свой календарь.



Основная проблема состоит в том, что кометы "непредсказуемы", когда речь идет об оценке того, насколько ярки они будут по мере приближения к Земле. Именно поэтому, по словам Карета, можно предположить, однако результат мы узнаем только в процессе наблюдения.



В Британской астрономической ассоциации отметили, что эта комета считается одной из примерно двух десятков других комет с действующим ледяным вулканом. Известно, что холодные вулканические кометы содержат смесь льда, пыли и газа, известную как криомагма. Кроме того, они окружены пропитывающимся изнутри газом.



Впервые комета была обнаружена еще в 1812 году, в научном сообществе она более известна как 12P/Pons-Brooks. "Кометой Дьявола" ее назвали в июле 2023 года, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра. В результате некоторые даже сравнили ее с космическим кораблем из "Звездных войн".



На самом деле, "дьявольские рога" являются хвостами газа и пыли от необычных выбросов, которые все еще являются предметом исследований ученых. По словам Карета, "вспышки" это моменты, когда кометы внезапно становятся более активными и с повышенной скоростью выбрасывают газ и пыль. В результате комета очень быстро становится ярче, а затем возвращается в свое привычное состояние.



По словам астронома обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона Тедди Карета, несмотря на свои впечатляющие размеры "комета Дьявола" вряд ли угрожает Земле. По его словам, она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль.По словам астронома, небесное тело можно будет увидеть не потому, что она приблизится к Земле слишком близко, атому, что "комета Дьявола" очень яркая.По словам Карета, самая яркая для жителей Земли комета станет в следующем году в середине апреля, когда она будет находиться на расстоянии примерно 232 миллионов километров от нашей планеты.Ученый отмечает, что в апреле 2024 года, вероятно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому желающим понаблюдать за "кометой Дьявола" стоит записать это событие в свой календарь.Основная проблема состоит в том, что кометы "непредсказуемы", когда речь идет об оценке того, насколько ярки они будут по мере приближения к Земле. Именно поэтому, по словам Карета, можно предположить, однако результат мы узнаем только в процессе наблюдения.В Британской астрономической ассоциации отметили, что эта комета считается одной из примерно двух десятков других комет с действующим ледяным вулканом. Известно, что холодные вулканические кометы содержат смесь льда, пыли и газа, известную как криомагма. Кроме того, они окружены пропитывающимся изнутри газом.Впервые комета была обнаружена еще в 1812 году, в научном сообществе она более известна как 12P/Pons-Brooks. "Кометой Дьявола" ее назвали в июле 2023 года, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра. В результате некоторые даже сравнили ее с космическим кораблем из "Звездных войн".На самом деле, "дьявольские рога" являются хвостами газа и пыли от необычных выбросов, которые все еще являются предметом исследований ученых. По словам Карета, "вспышки" это моменты, когда кометы внезапно становятся более активными и с повышенной скоростью выбрасывают газ и пыль. В результате комета очень быстро становится ярче, а затем возвращается в свое привычное состояние.

Отмечается, что вспышки "кометы Дьявола" действительно очень яркие и большие, что и делает ее столь интересной для исследователей.

Ранее учёные подсчитали, что ядро кометы простирается почти на 20 километров, что примерно вдвое превышает высоту Эвереста. По словам Карета, размер "кометы Дьявола" действительно впечатляет, если сравнить с другими "огненными шарами", ширина которых, как правило, составляет от 1 до 3 километров.