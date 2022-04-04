К участникам Telegram-чатов, поддерживающих Украину, пришли сотрудники фсб

Сотрудники ФСБ пришли с обысками к участникам нескольких Telegram-чатов, поддерживающих Украину. Как сообщает правозащитный проект «Первый отдел», «оперативно-розыскные мероприятия» прошли дома у участников чатов «Киберпартизаны», Cyber DDoS и Stop Russian War. У них изъяли всю технику и носители информации.
Как полагают правозащитники, силовики отслеживают в Telegram участников чатов, которые поддерживают призывы проводить DDoS-атаки на правительственные сайты или ресурсы государственных СМИ, писать комментарии в соцсетях и СМИ, анализировать информацию со взломанных сайтов.
Участникам чатов пригрозили уголовным преследованием, вплоть до обвинения в госизмене.
Как полагают правозащитники, силовики отслеживают в Telegram участников чатов, которые поддерживают призывы проводить DDoS-атаки на правительственные сайты или ресурсы государственных СМИ, писать комментарии в соцсетях и СМИ, анализировать информацию со взломанных сайтов.
Участникам чатов пригрозили уголовным преследованием, вплоть до обвинения в госизмене.
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