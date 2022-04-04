К участникам Telegram-чатов, поддерживающих Украину, пришли сотрудники фсб

15:50 04 апреля Киев, Украина

Сотрудники ФСБ пришли с обысками к участникам нескольких Telegram-чатов, поддерживающих Украину. Как сообщает правозащитный проект «Первый отдел», «оперативно-розыскные мероприятия» прошли дома у участников чатов «Киберпартизаны», Cyber DDoS и Stop Russian War. У них изъяли всю технику и носители информации.

Как полагают правозащитники, силовики отслеживают в Telegram участников чатов, которые поддерживают призывы проводить DDoS-атаки на правительственные сайты или ресурсы государственных СМИ, писать комментарии в соцсетях и СМИ, анализировать информацию со взломанных сайтов.

Участникам чатов пригрозили уголовным преследованием, вплоть до обвинения в госизмене.
«Сопоставить ник в Telegram с личными данными человека не так просто, если он скрыл в профиле свой телефонный номер. Но можно отследить его через связи с другими пользователями, у которых телефон в профиле не скрыт, в других социальных сетях», — отметили правозащитники и порекомендовали пользователям скрыть в профиле свой телефон.