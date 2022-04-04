К участникам Telegram-чатов, поддерживающих Украину, пришли сотрудники фсб

«Сопоставить ник в Telegram с личными данными человека не так просто, если он скрыл в профиле свой телефонный номер. Но можно отследить его через связи с другими пользователями, у которых телефон в профиле не скрыт, в других социальных сетях», — отметили правозащитники и порекомендовали пользователям скрыть в профиле свой телефон.