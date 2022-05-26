К сервису спутникового интернета Starlink подключились более 400 тысяч абонентов

17:05 26 мая Киев, Украина

Спутниковым интернетом Starlink Илона Маска пользуются уже более 400 000 абонентов по всему миру. SpaceX запустила около 2500 спутников Starlink для поддержки своей глобальной сети.

Об этом говорится в презентации SpaceX для федеральных американских регуляторов США, которую цитирует NBC.



Первые подписчики подключились к сервису в октябре 2020 года. В начале 2022 года у него было около 145 000 подписчиков, в феврале — 250 000. Эта статистика включает в себя как индивидуальных пользователей, так и предприятия.



В презентации SpaceX указано, что служба Starlink сейчас активна в 48 штатах США и 36 странах мира. В следующем году компания планирует расширить услуги на большую часть Азии, Африки и Ближнего Востока. Компания также подписала соглашения с авиаперевозчиками Hawaiian Airlines и JSX о добавлении антенн Starlink на самолеты.



На сайте SpaceX лишь несколько стран не отмечены как территории где будут доступны услуги Starlink. Это Афганистан, белоруссия, Куба, Китай, Иран, Северная Корея, россия, Сирия и Венесуэла.





Starlink представляет собой сеть спутников SpaceX на низкой околоземной орбите, предназначенная для доставки высокоскоростного интернета в любую точку земного шара. С помощью большого количества спутников — сейчас их 2500 — Starlink создает систему, обеспечивающую более быструю связь в более широкой зоне покрытия, чем традиционные широкополосные спутники.