К концу столетия гималайские ледники могут потерять до 75% льда

14:13 20 июня Киев, Украина

В последние десятилетия потеря льда увеличилась на 65%, что вызывает серьезную тревогу среди ученых. К концу 2100 года ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема, вызвав наводнения и дефицит воды.

Об этом говорится в отчете Международного центра интегрированного развития гор (ICIMOD), передает Reuters.

Ученые обнаружили, что потеря льда в регионе, где расположены знаменитые вершины Эверест и К2, ускоряется. В течение 2010-х годов ледники таяли на 65% быстрее, чем в предыдущее десятилетие.



Гималаи Гиндукуш простираются на 3500 км (2175 миль) через Афганистан, Бангладеш, Бутан, Китай, Индию, Мьянму, Непал и Пакистан.



Отмечается, что при потеплении на 1,5 градуса Цельсия или на 2 °C выше доиндустриальной температуры ледники во всем регионе потеряют от 30% до 50% своего объема к 2100 году.



При потеплении на 3°C — к которому мир приблизительно идет по текущей климатической политике — ледники в Восточных Гималаях, в которые входят Непал и Бутан, потеряют до 75% своего льда. При 4C потепление таяния достигнет 80%, говорится в отчете.

В отчете также говорится, что поток воды в 12 речных бассейнах региона, вероятно, достигнет пика к середине века, после чего начнется дефицит. Это будет иметь последствия для более чем 1,6 миллиарда человек, поскольку многие высокогорные общины используют ледниковую воду и талый снег для орошения земель.



Таяние ледников также представляет опасность для общин, расположенных ниже течения. Риск возникает, когда талая вода стекает в мелководные озера, переполняет их и они выходят из берегов, направляя поток воды вниз по горным долинам.



Отмечается, что правительства пытаются подготовиться к этим изменениям. Китай трудится над укреплением запасов воды в стране. А Пакистан устанавливает системы раннего предупреждения о излиянии ледниковых озер.