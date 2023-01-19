К концу года Евросоюз полностью откажется от энергоресурсов рф

17:11 19 января Киев, Украина





Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Большинство стран Евросоюза избавятся от энергоресурсов из страны-агрессора россии до конца 2023 года. Наиболее вероятно, что Венгрия станет исключением.Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель , выступая в Международном университете в Испании в четверг, 19 января.

"К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов россии. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам", - сказал он.



Еврпопейский чиновник полагает, что экономика россии с помощью санкционного давления "заплатит высокую цену" за вторжение в Украину.