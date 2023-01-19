К концу года Евросоюз полностью откажется от энергоресурсов рф

Большинство стран Евросоюза избавятся от энергоресурсов из страны-агрессора россии до конца 2023 года. Наиболее вероятно, что Венгрия станет исключением.
Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Международном университете в Испании в четверг, 19 января.
Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Международном университете в Испании в четверг, 19 января.
Еврпопейский чиновник полагает, что экономика россии с помощью санкционного давления "заплатит высокую цену" за вторжение в Украину.
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