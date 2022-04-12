К концу 2020 года Европа сможет получать азербайджанский газ

20:51 16 ноября Киев, Украина

Завершено четырехлетнее строительство Трансадриатического трубопровода (TAP) и к концу 2020 года страны Европы смогут получать азербайджанский газ.

Об этом сообщается на сайте проекта в понедельник, 16 ноября.



"Спустя почти четыре с половиной года после начала строительства газопровода в Салониках (Греция), работы перешли на стадию коммерческих операций по поставкам газа по газотранспортной системе TAP", – говорится в сообщении TAP AG.



Ожидается, что европейские потребители получат газ по этому газопроводу до конца нынешнего года.



Газотранспортная система протяженностью 878 километров пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Она будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.



TAP – это европейский участок Южного газового коридора, по которому ежегодно будет транспортироваться 10 млрд кубометров газа из Азербайджана на несколько рынков Европы. Пропускная способность газопровода – 20 млрд кубометров в год. Он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе.



TAP будет способствовать поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы. Общая протяженность Южного газового коридора составляет 3500 км, а стоимость проекта оценивается в $40 млрд.



Акционерами Трансадриатического газопровода являются британская ВР (20%), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagas (16%), швейцарская Swis Axpo (5%).