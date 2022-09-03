После 24 февраля, когда россия начала войну против Украины, более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения.

Каждый пятый россиянин, начиная с февраля, отказался от намерений накапливать деньги.

Об этом свидетельствует опрос "АльфаСтрахование", сообщает Forbes.

Согласно опросу, только 19% ничего не потеряли. 8% заявили, что полностью потеряли свою финансовую "подушку безопасности". 21% заявил о том, что потерял почти все сбережения, 52% потеряли незначительную их часть.

Уточняется, что половина опрошенных (58%) призналась, что им удается откладывать деньги, но для 39% февраля это стало делать сложнее.

Однако треть опрошенных (34%) рассказала, что их расходы на ежедневные нужды за это время выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов на 10%, а 15% респондентов – на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что россия, несмотря на "радость" от санкций, все больше приближается к сценарию развития Ирана.