Из-за утечки газа из «Северного потока» в атмосферу попадет около 300 тысяч тонн метана

В результате повреждения газопровода "Северный поток" в атмосферу попадет около 300 тысяч тонн метана, пишет Bloomberg со ссылкой на данные немецкого Федерального управления по охране окружающей среды.
В управлении посчитали, что в течение 20 лет вытекающий из газопровода метан будет вызывать ежегодно такое потепление, как выбросы от 5,5 миллиона автомобилей.
В течение первых 20 лет пребывания в атмосфере метан обладает в 84 раза большей тепловой способностью, чем углекислый газ, но после этого быстро разлагается, отмечает издание.
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали уже четыре утечки: два в экономической зоне Дании и два – в шведской. Первые три разрыва произошли в понедельник, 26 сентября, о последнем сообщили 29 сентября. Чиновники в Германии и США считают, что взрывы на газопроводах – результат диверсии и что трубы могут стать навсегда непригодными для использования.
В Дании заявляют, что более половины газа, хранившегося в газопроводах, уже вытекло в Балтийское море, а общие выбросы будут эквивалентны трети всех годовых выбросов Дании.
В то же время 300 тысяч тонн – это лишь незначительная часть глобального объема выбросов метана, связанных, в частности, с добычей угля и нефти в мире, отмечают в Edinburgh Climate Change Institute.
В управлении посчитали, что в течение 20 лет вытекающий из газопровода метан будет вызывать ежегодно такое потепление, как выбросы от 5,5 миллиона автомобилей.
В течение первых 20 лет пребывания в атмосфере метан обладает в 84 раза большей тепловой способностью, чем углекислый газ, но после этого быстро разлагается, отмечает издание.
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали уже четыре утечки: два в экономической зоне Дании и два – в шведской. Первые три разрыва произошли в понедельник, 26 сентября, о последнем сообщили 29 сентября. Чиновники в Германии и США считают, что взрывы на газопроводах – результат диверсии и что трубы могут стать навсегда непригодными для использования.
В Дании заявляют, что более половины газа, хранившегося в газопроводах, уже вытекло в Балтийское море, а общие выбросы будут эквивалентны трети всех годовых выбросов Дании.
В то же время 300 тысяч тонн – это лишь незначительная часть глобального объема выбросов метана, связанных, в частности, с добычей угля и нефти в мире, отмечают в Edinburgh Climate Change Institute.
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