Из-за санкционных рисков Китай резко сократил закупку российской нефти

19:17 15 ноября Киев, Украина

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили закупки российской нефти с поставкой в декабре, преддверии ограничений, которые должны вступить в силу 5 декабря.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и участников рынка.

«Конечно, есть много опасений и много путаницы в отношении предстоящего ограничения цен, но люди думают, что декабрьские грузы должны быть безопасными для покупки», — заявил агентству китайский трейдер.

Китайские компании не горят желанием рисковать и планируют выждать некоторые время, чтобы понять, как будет работать механизм предельных цен на нефть, а также оценить возможные риски санкций и возможные выгоды от дисконта на российскую нефть. Агентство отмечает, что вместо привычных 30 партий российской нефти сорта ВСТО китайские нефтеперерабатывающие заводы заказали не более семи. Сокращение спроса моментально привело к снижению стоимости поставок, отмечает агентство.

«Сейчас всё находится под пристальным вниманием. Трудно детализировать условия, согласованные для этого небольшого количества сделок», — сказал китайский торговый руководитель.

На фоне возрастающих рисков некоторые компании даже отказались от российских поставок в пользу импорта из Бразилии и Западной Африки. Невзирая на то, что цены за такие поставки были значительно выше, китайские компании предпочли перестраховаться на случай с возможными перебоями российских поставок из-за санкций.



Крупнейшими покупателями российской нефти в Китае выступают государственные компании, такие как Unipec, Zhenhua Oil и Chinaoil. По данным агентства, на них приходится около 85% от общих объемов поставок, однако даже они задумались о сокращении поставок ввиду возможных рисков. Госкомпании намерены оценить выгоду от возможной скидки и вероятных санкций в случае продолжения сотрудничества с россией.



В преддверии санкций против российской нефти доходы от нефтяного экспорта упали до минимума с начала года. В ближайшее время от российских поставок откажутся европейские страны, а азиатские пока не торопятся наращивать поставки ввиду приближающихся санкционных рисков.