Из-за санкций у россии растут проблемы с мобильным интернетом

10:21 19 ноября Киев, Украина

В россии из-за прекращения поставок сетевого оборудования начался дефицит частот для мобильного интернета. Это приведет к постепенному падению его скорости, сообщает в пятницу, 18 ноября, российское издание Известия.

Так, среди санкций, введенных против россии, есть запрет на поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей - нет.

По информации издания, с ноября 2021-го по середину марта 2022-го средняя скорость мобильного интернета в россии сократилась с 21,7 Мбит/с примерно до 21 Мбит/с. А к концу 2022 года может упасть на 1 Мбит/с - до 20 Мбит/с.

Напомним, в июне СМИ сообщили о закрытии магазинов Huawei в россии. Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций китайская Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в россии.

Перед этим финская Nokia прекратила свою деятельность в россии. Уже с первых дней российского вторжения в Украину руководству телекоммуникационной компании стало ясно, что дальнейшее присутствие в рф невозможно.