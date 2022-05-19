Из-за санкций Китай сократил на 66% поставки смартфонов в рф

09:41 19 мая Киев, Украина

Согласно данным министерство торговли США, импорт ноутбуков из Китая упал в марте (по сравнению с февралем) на 40%, смартфонов — на 66%, сетевого оборудования — на 98%. Это связано с опасения КНР попасть под американские санкции

«Меня часто спрашивают, работают ли эти меры экспортного контроля. И я думаю, что ответ — это безусловное, безоговорочное да. Я думаю, что они работают, потому что у нас есть такая сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении их соблюдения», — заявила The Washington Post министр торговли США Джина Раймондо, говоря об эффективности санкций.

Технологический экспорт в россию, по словам Раймондо, сократили и другие страны. Поставки из США в категориях, подпадающих под экспортный контроль, сократились на 86%, экспорт Южной Кореи в Россию упал на 62%, Финляндии — на 60%. 37 стран прямо поддержали США и присоединились к санкциям.

Ранее сообщалось, что поставки сократили, в частности, китайские компании Lenovo и Xiaomi — последняя входила в тройку лидеров на российском рынке мобильных телефонов вместе с американской Apple и южнокорейской Samsung. Apple и Samsung еще в марте объявили, что приостанавливают продажи в рф.



Экспортных ограничений, введенных против россии, должны придерживаться компании, которые используют американское производственное оборудование или программное обеспечение. Санкции запрещают поставки компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авионики и морских технологий. Хотя ограничения не распространяются на потребительскую электронику, некоторые компании, в том числе из КНР, полностью прекратили поставки в россию технологических продуктов. Например, крупнейший в мире производитель коммерческих дронов DJI стал в апреле первой китайской компанией, покинувшей российский рынок. Это происходит несмотря на то, что Пекин так и не выступил с осуждением российского вторжения и не присоединился к антироссийским санкциям.



Большинство заводов по производству чипов в мире используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США. Соответственно, производителям этой продукции приходится соблюдать американские санкции, а Россия оказалась практически отрезана от этого рынка. В итоге в российской военной технике стали использовать микросхемы, предназначенные для бытовых приборов. Например, в захваченных в Украине танках нашли чипы от посудомоечных машин и холодильников.