Из-за птичьего гриппа Польша теряет миллионы поголовья птицы

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В 15 из 16 воеводств Республики Польша обнаружены крупные очаги птичьего гриппа. Для ликвидации очагов распространения инфекции птица должна быть уничтожена. В связи с этим, власти требуют от фермеров уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила радиоcтанция RMF.

"С таким серьезным кризисом мы сталкиваемся впервые. Ранее максимально было 65 очагов, а сейчас превышает 200", - цитирует радио слова представителя Польской ассоциации производителей птицы Анджея Данеляка.

Как прогнозируют эксперты, птичий грипп повлечет за собой рост цен на мясо птицы, поскольку из-за эпидемии отрасль птицеводства несет большие потери. Некоторые фермы вынуждены закрыться.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения оценили как низкие риски передачи птичьего гриппа между людьми.