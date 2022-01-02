Из-за птичьего гриппа Польша теряет миллионы поголовья птицы

В 15 из 16 воеводств Республики Польша обнаружены крупные очаги птичьего гриппа. Для ликвидации очагов распространения инфекции птица должна быть уничтожена. В связи с этим, власти требуют от фермеров уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила радиоcтанция RMF.
Как прогнозируют эксперты, птичий грипп повлечет за собой рост цен на мясо птицы, поскольку из-за эпидемии отрасль птицеводства несет большие потери. Некоторые фермы вынуждены закрыться.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения оценили как низкие риски передачи птичьего гриппа между людьми.
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