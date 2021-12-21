Из-за приближения урагана Ханна в Техасе ввели режим ЧС

Первый в этом году ураган Ханна обрушился на побережье Америки. Приказом губернатора штата Техас Грега Эббота в прибрежных округах штата введено чрезвычайное положение. Об этом сообщается в заявлении Эббота на его официальном сайте.

Режим ЧС вводится в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию.

Как сообщается на сайте компании American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в данном районе, без света остались почти 60 тысяч потребителей. Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов.

Также меры предосторожности принимают в соседней Мексике. Национальное управление гражданской обороны страны сообщило, что в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон объявлен высокий ("оранжевый") уровень тревоги в связи с приближением урагана.

Ожидается, что ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр.

Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.

Ураган обрушился на побережье Техаса накануне. Скорость ветра в пределах урагана составляет около 40 м/с. Ханна движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с.