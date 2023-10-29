Из-за позиции Эрдогана Израиль возвращает из Турции всех своих дипломатов

11:31 29 октября Киев, Украина

Война Израиля с ХАМАС в секторе Газы продолжает влиять на международные отношения, обостряя их. Как сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн, пересмотру подлежат теперь отношения с Турцией. В связи с высказываниями турецких властей о войне между Израилем и террористическим движением ХАМАС все израильские дипломаты в Турции вернутся на родину.

"Учитывая серьезные заявления из Турции, я распорядился вернуть оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", - написал он.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пропалестинском митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом", "совершающим военные преступления уже 22 дня".

Также Эрдоган утверждал, что боевики движения ХАМАС – "не террористы".