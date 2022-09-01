Из-за потерь в Украине власти рф наращивают финансирование оборонных предприятий

18:37 16 августа Киев, Украина

Минобороны рф заключило контракты с оборонными предприятиями на 500 млрд рублей, чтобы пополнить запасы техники и вооружений.



Сумма, которая равна половине годового бюджета Санкт-Петербурга, шести годовым бюджета Ульяновской области и 20 годовым бюджетам Калмыкии, будет направлена на закупку и модернизацию почти 4 тысяч единиц военной и специальной техники.



В частности, Минобороны получит снаряды калибра 300 мм для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» - «аналога» американской HIMARS, которую украинские войска используют с июня, уничтожая склады и критические объекты российских сил.



Также заключен контракт с «Вертолетами россии» на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ взамен почти 50 машин, потерянных в Украине, согласно подсчетам аналитического проекта Oryx.



В общей сложности, по оценкам Oryx, российская армия лишилась лишилась 5038 единиц техники, из которых 3212 уничтожено, 104 повреждено, 324 брошено и 1398 захвачено.



Среди них потерь - 922 танка, 509 боевых бронированных машин, 992 боевые машины пехоты, 62 ракетные установки, 37 зенитно-ракетных комплексов, 53 беспилотника и не менее 37 самолетов.



Впервые со времен Цусимского сражения российских флот потерял флагман (крейсер «Москва» из состава ЧФ), а всего лишился 11 кораблей, 8 из которых уничтожены, а три - повреждены. Удары по крымскому аэродрому в Новофедоровке лишили ВКС России 9 самолетов за один день, что стало, вероятно, крупнейшей разовой потерей боевой авиации со Второй мировой войны.



Расходы на новые вооружения, равные четверти годового гособоронзаказа, состоятся, несмотря на то, что федеральный бюджет стремительно теряет доходы и скатывается в дефицит.



По итогам июля Минфин собрал в казну 1,761 трлн рублей налогов - на 26% меньше, чем в том же месяце 2021 года. Нефтегазовые поступления обвалились на 22% год к году, сборы НДС - на 40%, налога на прибыль - на 32%.



Расходы бюджета превысили доходы на 892 млрд рублей, или 33%. . Иными словами, без обеспечения налоговой выручкой остался каждый третий потраченный правительством рубль.