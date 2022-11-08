Из-за климатических изменений погибли тысячи людей - ВОЗ

11:24 08 ноября Киев, Украина





Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения В 2022 году только в европейском регионе из-за последствий климатических изменений погибли тысячи людей, и эта цифра будет расти, если правительства стран мира не будут принимать срочные меры по адаптации и смягчению для борьбы с причинами экстремальных погодных явлений.Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ганс Клюге.

"Изменение климата и кризисы, вызванные им, уже давно являются явными чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. ВОЗ и партнеры уже давно бьют тревогу, но действия носят опасно непоследовательный и слишком медленный характер", — отметил он.

Клюге обратил внимание, что в европейском регионе ВОЗ прошлым летом наблюдалось повышение интенсивности волн тепла, засух и лесных пожаров, которые повлияли на здоровье местного населения.

"По данным Службы Европейского Союза по изменению климата Copernicus, регион только пережил самое жаркое лето и самый жаркий август за всю историю наблюдений. В дополнение к высоким температурам мы боролись с разрушительными лесными пожарами по всему региону, которые вызвали высокие выбросы углерода с 2007 года. воздуха, убили многие люди, в том числе часто передовые респонденты в службах экстренной помощи, заставили многих людей покинуть свои дома и уничтожили большие группы населения. земли на несколько лет вперед", — отметил доктор.

Он обратил внимание на то, что экстремальные температуры могут усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, а также состояния, связанные с диабетом. По данным ВОЗ, при этом, вероятно, из-за аномальной жары в этом году в регионе погибли по меньшей мере 15 000 человек. Среди них почти 4000 умерли в Испании, более 1000 - в Португалии, более 3200 - в Великобритании и 4500 - в Германии. При этом ожидается, что эта оценка увеличится по мере того, как все больше стран будут сообщать о чрезмерной смертности из-за жары.

"Эти влияния на здоровье, которые люди в нашем регионе испытывают сейчас при повышении средней глобальной температуры на 1,1 °C, дают лишь представление о том, чего мы можем ожидать, если температура повысится на 2 °C и выше по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это должно вызвать беспокойство относительно нашего будущего в меняющемся климате", - подчеркнул Клюге.

По его словам, в случае, если правительства стран мира не примут меры по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, это приведет к росту волн тепла и других экстремальных погодных явлений, что приведет к росту числа заболеваний и смертей.