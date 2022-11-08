Из-за климатических изменений погибли тысячи людей - ВОЗ

В 2022 году только в европейском регионе из-за последствий климатических изменений погибли тысячи людей, и эта цифра будет расти, если правительства стран мира не будут принимать срочные меры по адаптации и смягчению для борьбы с причинами экстремальных погодных явлений.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ганс Клюге.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ганс Клюге.
Клюге обратил внимание, что в европейском регионе ВОЗ прошлым летом наблюдалось повышение интенсивности волн тепла, засух и лесных пожаров, которые повлияли на здоровье местного населения.
Он обратил внимание на то, что экстремальные температуры могут усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, а также состояния, связанные с диабетом. По данным ВОЗ, при этом, вероятно, из-за аномальной жары в этом году в регионе погибли по меньшей мере 15 000 человек. Среди них почти 4000 умерли в Испании, более 1000 - в Португалии, более 3200 - в Великобритании и 4500 - в Германии. При этом ожидается, что эта оценка увеличится по мере того, как все больше стран будут сообщать о чрезмерной смертности из-за жары.
По его словам, в случае, если правительства стран мира не примут меры по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, это приведет к росту волн тепла и других экстремальных погодных явлений, что приведет к росту числа заболеваний и смертей.
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