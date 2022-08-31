Из-за фиаско военно-морских сил путин сменил командующего черноморским флотом

Российские военно-морские силы с начала войны с Украиной потеряли 11 кораблей и значительную часть боевой авиации, это послужило поводом для первой громкой отставке.
Президент владимир путин уволил командующего черноморкским флотом адмирала Игоря Осипова, кавалера ордена «За морские заслуги», трижды награжденного медалью «За отличие в воинской службе».
Вместо Осипова, который руководил чф с 2019 года, новым командующим назначен вице-адмирал Виктор Соколов
О назначении 59-летнего Соколова, который прежде командовал Кольской и Приморской флотилиями, а затем получил боевой опыт в Сирии, сообщили членам военного совета флота.
Сменить главнокомандующего чф путин решил через несколько дней после серии взрывов на главной российской авиабазе в Крыму, безопасность которой должны были обеспечивать в том числе силы ПВО флота. В результате ЧП на аэродроме в Новофедоровке ВС россии потеряли не менее 8 самолетов, которые использовались для поддержки занимающей Херсон южной группировки войск.
Вместо Осипова, который руководил чф с 2019 года, новым командующим назначен вице-адмирал Виктор Соколов
О назначении 59-летнего Соколова, который прежде командовал Кольской и Приморской флотилиями, а затем получил боевой опыт в Сирии, сообщили членам военного совета флота.
Сменить главнокомандующего чф путин решил через несколько дней после серии взрывов на главной российской авиабазе в Крыму, безопасность которой должны были обеспечивать в том числе силы ПВО флота. В результате ЧП на аэродроме в Новофедоровке ВС россии потеряли не менее 8 самолетов, которые использовались для поддержки занимающей Херсон южной группировки войск.
Главное, о чем должен помнить новый командующий - курение убивает!
За неполные 6 месяцев войны с Украиной — страной, которая в 13 раз отстает от россии по численности военно-морских сил, — российский флот безвозвратно лишился 8 кораблей, понеся потери, которых не видел ни разу со времен Второй мировой войны.
Помимо флагмана, крейсера «москва», затонувшего 14 апреля, украинским силам удалось уничтожить три патрульных катера проекта 03160 «Раптор», скоростной транспортно-десантный катер БК-16Е (проекта 02510), большой десантный корабль «Саратов», десантный катер проекта 11170 «Серна», а также спасательный буксир «Василий Бех», перечисляют аналитики аналитического проекта Oryx.
Еще три корабля — БДК проекта 775 и два патрульных картера — получили повреждения, следует из подсчетов Oryx, собирающего данные о военных потерях по фотографиям и видео.
Сейчас россия фактически утратила контроль над Черным морем, заявило во вторник Минобороны Британии в ежедневном отчете разведки.
Черноморский флот, по данным британских военных, занял нехарактерную для себя оборонительную позицию, что подрывает общую стратегию российского вторжения.
Помимо флагмана, крейсера «москва», затонувшего 14 апреля, украинским силам удалось уничтожить три патрульных катера проекта 03160 «Раптор», скоростной транспортно-десантный катер БК-16Е (проекта 02510), большой десантный корабль «Саратов», десантный катер проекта 11170 «Серна», а также спасательный буксир «Василий Бех», перечисляют аналитики аналитического проекта Oryx.
Еще три корабля — БДК проекта 775 и два патрульных картера — получили повреждения, следует из подсчетов Oryx, собирающего данные о военных потерях по фотографиям и видео.
Сейчас россия фактически утратила контроль над Черным морем, заявило во вторник Минобороны Британии в ежедневном отчете разведки.
Черноморский флот, по данным британских военных, занял нехарактерную для себя оборонительную позицию, что подрывает общую стратегию российского вторжения.
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