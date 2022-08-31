Из-за фиаско военно-морских сил путин сменил командующего черноморским флотом

18:30 17 августа Киев, Украина

Российские военно-морские силы с начала войны с Украиной потеряли 11 кораблей и значительную часть боевой авиации, это послужило поводом для первой громкой отставке.

Президент владимир путин уволил командующего черноморкским флотом адмирала Игоря Осипова, кавалера ордена «За морские заслуги», трижды награжденного медалью «За отличие в воинской службе».



Вместо Осипова, который руководил чф с 2019 года, новым командующим назначен вице-адмирал Виктор Соколов



О назначении 59-летнего Соколова, который прежде командовал Кольской и Приморской флотилиями, а затем получил боевой опыт в Сирии, сообщили членам военного совета флота.



Сменить главнокомандующего чф путин решил через несколько дней после серии взрывов на главной российской авиабазе в Крыму, безопасность которой должны были обеспечивать в том числе силы ПВО флота. В результате ЧП на аэродроме в Новофедоровке ВС россии потеряли не менее 8 самолетов, которые использовались для поддержки занимающей Херсон южной группировки войск.





Главное, о чем должен помнить новый командующий - курение убивает!