Изъято крупнейшую в истории Турции партию фальшивых купюр на $1 млрд

07:30 10 июня Киев, Украина

Как сообщил в пятницу телеканал TRT со ссылкой на МВД Турции, правоохранительным службам удалось выявить и изъять крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на сумму в один миллиард долларов. Эта сумма предназначались для вывоза в страны Африки.

Отмечается, что на складе в одном из районов Стамбула, где хранились фальшивые доллары, было изъято 10 млн купюр номиналом $100. По делу задержаны шесть человек, в том числе пять иностранцев, среди них трое шведов, британец и гражданин Ганы.

На виллах, где проживали иностранцы, проведены обыски, в ходе которых изъяты крупные суммы в валюте и драгоценности. Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в 2022 году количество подделок гривневых банкнот снизилось более чем в три раза по сравнению с 2021 годом.