Известные аналитики, правозащитники и дипломаты призвали Байдена ввести санкции в отношении палачей "Изоляции"

18:23 24 Декабрь Киев, Украина

Представители крупных аналитических, правозащитных, писательских организаций, известные американские дипломаты, ученые и т.д. подписали письмо на имя президента США Джо Байдена с просьбой немедленно ввести санкции против лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека на Донбассе , а именно – в тюрьме "Изоляция".



Инициаторами в Украине выступили Медийная инициатива по правам человека и Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УГСПЛ)



Письмо было Инициаторами в Украине выступили Медийная инициатива по правам человека и Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УГСПЛ)Письмо было обнародовано на сайте PEN America.

“Фрэнсис Фукуяма, Уильям Тейлор, Курт Волкер, Мари Йованович, Сергей Плохий... Это – неполный список людей, которые подписали письмо, которое уже было передано в Белый дом (...) Спасибо PEN America и лично Полине Садовой за работу, системную поддержку и смелость называть вещи своими именами. Очень надеемся, что обращение будет услышано”, – написала в соцсети координатор Медийной организации по правам человека Мария Томак.

В письме сказано:

“Уважаемый президент Байден,



Мы, подписавшиеся ниже, призываем немедленно ввести целенаправленные санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека на территориях востока Украины, контролируемые поддерживаемыми Россией силами.



15 преступников, против которых мы просим ввести санкции, перечислены на основе проверенных исследований и усилий международно признанных правозащитных организаций, Украинской медийной инициативы по правам человека (UMIHR) и Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЛ – UHHRU).



Эти злоумышленники работают в пресловутой тюрьме «Изоляция» в Донецке, на востоке Украины или совместно с ними.



В этом незаконном месте заключения пророссийские боевики удерживают заложников из-за их поддержки украинского суверенитета и их проявления свободного мнения, регулярно пытают и наносят психологическое и физическое унижение.



Злоумышленники совершили эти грубые нарушения прав человека в качестве надзирателей и начальников «Изоляции» и представителей прокуратуры, юстиции, МГБ так называемой «Донецкой народной республики».



Журналист “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” Станислав Асеев, сам бывший узник «Изоляции», задокументировал пытки, которые он испытал, а также пытки и убийства, свидетелем которых он был. Асеев проинформировал представителей Конгресса и Госдепартамента США, а также лидеров гражданского общества в ноябре 2021 года в составе делегации правозащитников, которую принимал PEN America.



2 декабря госсекретарь Блинкен предупредил о «серьезных последствиях» для России, если она мобилизует свое военное присутствие вдоль границы с Украиной. Немедленный шаг к санкциям в отношении этих преступников, действующих под влиянием России, усилит поддержку суверенитета Украины со стороны Вашей администрации и Вашу приверженность правам человека, а также может способствовать деэскалации российской агрессии, к которой призвал госсекретарь Блинкен.



Более того, введение этих санкций будет означать приверженность вашей администрации недавно обновленной Хартии США и Украины о стратегическом партнерстве и обеспечении поддержки «ответственности виновных в нарушениях человеческих прав на территориях Украины, временно оккупированных Россией», и освобождении людей, незаконно удерживаемых на этих территориях.



Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, конфликт на востоке Украины длится более семи лет и унес более 13 тысяч жизней. После Революции Достоинства 2013-14 годов Украина находится на передовой борьбе за свободу и демократию. Невинные мирные жители на оккупированных территориях живут в страхе из-за слежки, произвольных задержаний и пытками. Территории Донбасса, контролирующие поддерживаемые Россией силы, без независимых СМИ, организаций гражданского общества или международных наблюдателей стали практически черной дырой в центре Европы. Однако, хотя международное внимание к аннексированному Крыму остается высоким, ситуация с правами человека на востоке Украины слишком часто забывается. Без внимания и значимых действий против них указанные злоумышленники и желающие присоединиться к ним могут действовать безнаказанно.



Угроза свободе одной нации является угрозой для всех. Мы просим вас почтить мужество и преданность украинскому народу, сделав мощный и символический шаг, который предлагают санкции."

Искренне ваши,



Сюзанна Носсель,

главный исполнительный директор

PEN America



Марк Берендт,

директор программ для Европы и Евразии

Freedom House



Дора Хомяк

президент

Razom for Ukraine



Фрэнсис Фукуяма

старший научный сотрудник Института международных исследований Фримен-Спольи,

Стэнфордский университет



Мелинда Харринг,

заместитель директора Евразийского центра

Atlantic Council



Гиссу Ниа

директор стратегического судебного проекта

Atlantic Council



София Орлоськи,

заместитель директора программ Европы и Евразии

Freedom House



Сергей Плохий

профессор истории, директор Украинского научно-исследовательского института

Гарвардского университета



Мэтью Роянски,

директор

Центра Вильсона Института Кеннана



Уильям Тейлор,

бывший посол США в Украине



Курт Волкер

бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине



Мари Йованович,

бывший посол США в Украине”