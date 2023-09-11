Израильское судно Ams1 преодолело российскую блокаду Черного моря

07:59 01 августа Киев, Украина

Израильское судно Ams1, несмотря на российские угрозы, преодолело блокаду рф Черного моря и вошло в украинскую ветку Дуная. Это стало первым случаем, когда корабль смог прорваться после бомбардировки Рени 25 июля, сообщает издание "Милитарный" вечером в понедельник, 31 июля.



Ams1 отправился в свой путь из Ашдода, Израиль, и открыто заявил о своем пункте назначения - Украине. Судно решительно пересекло Черное море, двигаясь прямым курсом, несмотря на противостояние.



Дополнительно отмечается, что за Ams1 следуют еще четыре судна, которые уже или собираются встать на якорную стоянку в ближайшее время на реке Дунай.



Американский противокорабельный самолет P8 активно обеспечивает безопасность судна, его дозаправляют прямо в небе над Румынией. Также разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4 предоставляет дополнительную информацию о ситуации.