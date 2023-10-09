Израильский шекель упал до восьмилетнего минимума из-за войны

Сегодня израильский шекель достиг почти восьмилетнего минимума относительно доллара США, что связано с эскалацией войны на Ближнем Востоке.
По информации агентства Reuters, израильский шекель снизился до уровня, не наблюдавшегося в течение почти восьми лет, по сравнению с долларом США.
Банк Израиля объявил о намерении продать до 30 миллиардов долларов иностранной валюты на открытом рынке. Это первый случай в истории центрального банка, когда он проводит подобные продажи, чтобы поддержать экономическую стабильность Израиля во время военных действий с палестинскими боевиками в секторе Газа.
Шекель в последний раз снижался более чем на 3% по отношению к доллару, достигнув уровня 3,9581.
Банк Израиля заявил, что будет продолжать следить за развитием ситуации и готов принимать необходимые меры с использованием имеющихся инструментов.
По информации агентства Reuters, израильский шекель снизился до уровня, не наблюдавшегося в течение почти восьми лет, по сравнению с долларом США.
Банк Израиля объявил о намерении продать до 30 миллиардов долларов иностранной валюты на открытом рынке. Это первый случай в истории центрального банка, когда он проводит подобные продажи, чтобы поддержать экономическую стабильность Израиля во время военных действий с палестинскими боевиками в секторе Газа.
Шекель в последний раз снижался более чем на 3% по отношению к доллару, достигнув уровня 3,9581.
Банк Израиля заявил, что будет продолжать следить за развитием ситуации и готов принимать необходимые меры с использованием имеющихся инструментов.
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