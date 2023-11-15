Израильские военные снесли здание парламента ХАМАС в Газе

Израильские военные снесли здание парламента палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, как сообщает издание Times of Israel в среду, 15 ноября.
После того, как несколько дней назад солдаты ЦАХАЛ опубликовали фотографии внутри помещения парламента ХАМАС в городе Газа, они приступили к демонтажу здания.
Захват здания был осуществлен силами 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады Голани.
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.
После того, как несколько дней назад солдаты ЦАХАЛ опубликовали фотографии внутри помещения парламента ХАМАС в городе Газа, они приступили к демонтажу здания.
Захват здания был осуществлен силами 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады Голани.
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.
יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии