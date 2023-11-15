Израильские военные снесли здание парламента ХАМАС в Газе

18:32 15 ноября Киев, Украина

Израильские военные снесли здание парламента палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, как сообщает издание Times of Israel в среду, 15 ноября.

После того, как несколько дней назад солдаты ЦАХАЛ опубликовали фотографии внутри помещения парламента ХАМАС в городе Газа, они приступили к демонтажу здания.

Захват здания был осуществлен силами 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады Голани.

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.