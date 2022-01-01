Израильские медики подозревают вакцину Pfizer, как причину воспаления сердца

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Основная вакцина, которую использовали израильские медики для защиты от коронавируса - Pfizer . Последний месяц участились случаи воспаления сердца среди привитых второй дозой препарата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильский Минздрав в понедельник, 26 апреля.

"Министерство здравоохранения в настоящее время изучает, есть ли превышение заболеваемости и может ли это быть связано с вакцинами", – сказал координатор программ по борьбе с пандемией в Израиле Нахман Эш и добавил, что пока никаких выводов не сделано.

По его словам, большинство случаев миокардита зарегистрировано среди людей в возрасте до 30 лет. При этом определить связь между заболеванием сердца и вакцинацией будет сложно, потому что миокардит может быть вызван различными вирусами. Аналогичное количество случаев воспаления сердца было зарегистрировано в предыдущие годы, добавил Нахман Эш.



В Pfizer заявили, что поддерживают регулярные контакты с министерством здравоохранения Израиля для проверки данных о своей вакцине. В частности, компания заявила, что "осведомлена об израильских наблюдениях за миокардитом, который произошел преимущественно среди молодых людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19".



Как известно, Израиль является одним из мировых лидеров по вакцинации от коронавируса. Первую дозу вакцины получили более 5,3 млн человек, вторую дозу – 5 млн человек. Полностью вакцинированы около 54% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет).



Напомним, в Израиле впервые за десять месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Последний такой день был 29 июня 2020 года.