Израильские истребители нанесли 70 ударов по центру ХАМАС

10:05 11 октября Киев, Украина

Израильские истребители совершили более 70 ударов в районе Дарадж-Туффа, на востоке Сектора Газа, как было объявлено Армией обороны Израиля (ЦАГАЛ) в ее официальном Telegram-канале в среду, 11 октября.

Военные подчеркнули, что этот район является центром ХАМАС, откуда происходит множество терактов против Израиля. В ходе операции также были атакованы объекты террористической инфраструктуры.

Армия обороны Израиля заключила, что она намерена продолжать свои операции против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая используется для нападений на Израиль.