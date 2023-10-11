Израильские истребители нанесли 70 ударов по центру ХАМАС

Израильские истребители совершили более 70 ударов в районе Дарадж-Туффа, на востоке Сектора Газа, как было объявлено Армией обороны Израиля (ЦАГАЛ) в ее официальном Telegram-канале в среду, 11 октября.
Военные подчеркнули, что этот район является центром ХАМАС, откуда происходит множество терактов против Израиля. В ходе операции также были атакованы объекты террористической инфраструктуры.
Армия обороны Израиля заключила, что она намерена продолжать свои операции против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая используется для нападений на Израиль.
Военные подчеркнули, что этот район является центром ХАМАС, откуда происходит множество терактов против Израиля. В ходе операции также были атакованы объекты террористической инфраструктуры.
Армия обороны Израиля заключила, что она намерена продолжать свои операции против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая используется для нападений на Израиль.
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