Израильская авиакомпания впервые за 41 год вылетит в субботу - чтобы вернуть резервистов

Авиакомпания El Al Israel Airlines впервые с 1982 года будет выполнять полеты в субботу, в шаббат, чтобы из-за границы могли вернуться резервисты.
Об этом пишет The Times of Israel.
Национальный израильский авиаперевозчик транспортирует призванных резервистов, а также находившихся за рубежом работников сил безопасности и спасателей на момент вторжения ХАМАСа. Возвращение резервистов в страну жизненно важно во время войны с террористической группировкой ХАМАС.
Компания говорит, что выполнит рейсы 14 октября из США и Азии. Военнослужащие запаса полетят бесплатно двумя самолетами Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Расходы на полеты возьмет на себя авиакомпания El Al и крупные финансовые учреждения США, говорится в заявлении El Al.
Компания говорит, что нарушение запрета на полеты в еврейский шаббат получило немалую поддержку, потому что это полеты ради спасения. И они будут считаться "Пикуах нефеш" - это еврейский принцип, согласно которому сохранение человеческой жизни превалирует фактически над любым другим религиозным правилом иудаизма.
Национальный израильский авиаперевозчик транспортирует призванных резервистов, а также находившихся за рубежом работников сил безопасности и спасателей на момент вторжения ХАМАСа. Возвращение резервистов в страну жизненно важно во время войны с террористической группировкой ХАМАС.
Компания говорит, что выполнит рейсы 14 октября из США и Азии. Военнослужащие запаса полетят бесплатно двумя самолетами Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Расходы на полеты возьмет на себя авиакомпания El Al и крупные финансовые учреждения США, говорится в заявлении El Al.
Компания говорит, что нарушение запрета на полеты в еврейский шаббат получило немалую поддержку, потому что это полеты ради спасения. И они будут считаться "Пикуах нефеш" - это еврейский принцип, согласно которому сохранение человеческой жизни превалирует фактически над любым другим религиозным правилом иудаизма.
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