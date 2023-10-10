Израильская армия ударила по более чем 200 целям в Секторе Газа ночью

10:13 10 октября Киев, Украина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью ударила по более чем 200 целям в Секторе Газа.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Среди объектов, которые были поражены, было место хранения оружия в мечети, квартира, использовавшаяся силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, используемая террористической группировкой, по информации предоставленной израильской армией.

Военные также предоставили видео, на котором можно увидеть момент нанесения ударов по объектам ХАМАС.
 