Израильская армия ударила по более чем 200 целям в Секторе Газа ночью

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью ударила по более чем 200 целям в Секторе Газа.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Среди объектов, которые были поражены, было место хранения оружия в мечети, квартира, использовавшаяся силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, используемая террористической группировкой, по информации предоставленной израильской армией.
Военные также предоставили видео, на котором можно увидеть момент нанесения ударов по объектам ХАМАС.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Среди объектов, которые были поражены, было место хранения оружия в мечети, квартира, использовавшаяся силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, используемая террористической группировкой, по информации предоставленной израильской армией.
Военные также предоставили видео, на котором можно увидеть момент нанесения ударов по объектам ХАМАС.
מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri
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