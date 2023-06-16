Израильская армия делает ставку на технологии и искусственный интеллект в обороне

Глава Министерства обороны Израиля объявил, что Израиль стремится использовать свои инновационные достижения в области технологий с целью стать мировым лидером в применении искусственного интеллекта (ИИ), в частности, в области обороны.
Об этом сообщает Reuters.
Он назвал GPT (генеративный предварительно обученный трансформатор) и AGI (искусственный общий интеллект) сферами глубоких исследований, над которыми работают гражданские индустрии ИИ и которые с течением времени могут иметь военное применение.
По его словам, "миссия состоит в том, чтобы превратить Израиль в сверхгосударство в области ИИ и стать во главе очень ограниченного количества входящих в этот клуб мировых государств".
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