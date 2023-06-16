Израильская армия делает ставку на технологии и искусственный интеллект в обороне

19:46 22 мая Киев, Украина

Глава Министерства обороны Израиля объявил, что Израиль стремится использовать свои инновационные достижения в области технологий с целью стать мировым лидером в применении искусственного интеллекта (ИИ), в частности, в области обороны.

Об этом сообщает Reuters.

"Шаги, направленные на использование быстрого развития искусственного интеллекта, включают в себя создание специальной организации по военной робототехнике в министерстве и рекордно высокий бюджет на соответствующие исследования и разработки в этом году", - заявил генерал армии в отставке Эяль Замир.

Он назвал GPT (генеративный предварительно обученный трансформатор) и AGI (искусственный общий интеллект) сферами глубоких исследований, над которыми работают гражданские индустрии ИИ и которые с течением времени могут иметь военное применение.

"Есть люди, которые считают ИИ следующей революцией, которая изменит лицо войны на поле боя", – отметил Замир.

По его словам, "миссия состоит в том, чтобы превратить Израиль в сверхгосударство в области ИИ и стать во главе очень ограниченного количества входящих в этот клуб мировых государств".